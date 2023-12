TravelSky TechnologyADR Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Travelsky wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 38,46 Punkten, was darauf hinweist, dass Travelsky weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 zeigt einen Wert von 40,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Travelsky in diesem Abschnitt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich verzeichnete Travelsky in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche durchschnittlich um 3,81 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -19,12 Prozent. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 10,18 Prozent, und Travelsky verzeichnete eine Unterperformance von 25,48 Prozent. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Travelsky liegt derzeit bei 25,59 Euro, was 19 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31 Euro ist. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ist Travelsky derzeit +2,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -7,27 Prozent insgesamt als "Neutral" eingestuft.