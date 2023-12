TravelSky Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Der Aktienkurs von Travelsky hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,31 Prozent erzielt, was 19,65 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,34 Prozent für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" von -4,51 Prozent liegt Travelsky aktuell 10,8 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,68 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit dem letzten Schlusskurs ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment gibt eine positive Stimmung für die Aktie von Travelsky an, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Travelsky, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Travelsky liegt bei 55,13 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.