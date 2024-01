TravelSky Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Travelsky. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Travelsky beträgt derzeit 0,44 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt mit 0,69 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,13 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Travelsky bei -17,85 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,44 Prozent. Auch hier liegt Travelsky mit 13,41 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Travelsky liegt derzeit bei 37,11, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch auf dieser Basis eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".