TravelSky Aktie: Jetzt wird es konkret!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Travelsky bei 25, was bedeutet, dass die Börse 25,59 Euro für jeden Euro Gewinn von Travelsky zahlt. Dies ist 19 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der bei 31 liegt. Aufgrund dieses Verhältnisses wird der Titel als unterbewertet eingestuft und daher als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten Monate gab es keine signifikante Veränderung, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral" -Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Travelsky in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Travelsky eine Performance von -15,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 3,81 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -19,12 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,18 Prozent im letzten Jahr, wobei Travelsky 25,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Travelsky ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

TravelSky kaufen, halten oder verkaufen?

