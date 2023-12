Traumhaus tut es schon wieder?

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Traumhaus liegt bei 0 %, was 3,59 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter bedeutet. Somit weist das Unternehmen niedrigere Dividenden auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Traumhaus-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 84 erreicht, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sogar auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 78,06 über dem Normalwert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung für Traumhaus.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Traumhaus-Aktie liegt bei 1,29, was im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" deutlich unter dem Durchschnittswert von 29 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Traumhaus durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Traumhaus auf Basis der Analyse von Dividendenrendite, Relative Strength Index, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Sentiment und Buzz.

Traumhaus kaufen, halten oder verkaufen?

