Traumhaus Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer, bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sein. Der RSI wird für Traumhaus auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 84,62 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Traumhaus hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 79,61 eine Überkauftheit an. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Traumhaus zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Traumhaus war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Traumhaus von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten Tage deuteten ebenfalls auf überwiegend positive Themen rund um den Wert hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Traumhaus aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,55 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Traumhaus als "Schlecht".

Traumhaus kaufen, halten oder verkaufen?

