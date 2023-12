Traumhaus Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das deutsche Unternehmen Traumhaus wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die fundamentale Analyse basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass Traumhaus mit einem Wert von 1,29 deutlich günstiger als das Branchenmittel im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" ist. Das Branchen-KGV liegt bei 29,81, was einen Abstand von 96 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5,76 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,318 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -94,48 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 3,34 EUR, was einer Abweichung von -90,48 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) erreicht bei einem Zeitraum von 7 Tagen ein Niveau von 46,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 75,03, was eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau bedeutet. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

