Trauer um Dr. Josef Packowski, Gründer der CAMELOT Group

Dr. Josef Packowski, Gründer der CAMELOT Group, ist am vergangenen Donnerstag nach kurzer schwerer Krankheit unerwartet verstorben. CAMELOT trauert um einen außergewöhnlichen Unternehmer und Vordenker. Sein Lebenswerk wird in seinem Sinne weitergeführt.Seit fast drei Jahrzehnten stand Dr. Josef Packowski der von ihm gegründeten CAMELOT Group vor. Am 16. Februar 2023 ist der Unternehmer unerwartet verstorben. Er hinterlässt ein Lebenswerk, das er zu weltweitem Erfolg führte.Visionär mit WeitblickDr. Josef Packowski genoss nicht nur im eigenen Unternehmen höchstes Ansehen, er war darüber hinaus in der gesamten Beratungs- und IT-Branche bekannt und geschätzt. Schon früh initiierte er Innovationen im Bereich des Supply Chain Managements und prägte so immer wieder aufs Neue die Art und Weise, wie globale Unternehmen ihre Wertschöpfungs- und Lieferketten orchestrieren.Als Autor und als Dozent renommierter Universitäten war Dr. Josef Packowski weithin vernetzt und inspirierte Generationen junger Studenten. Seine Ideen, Werte und Visionen setzte er in großem Maßstab in methodische und technologische Lösungen um. Er war stets ein gefragter Vordenker für Kunden und Partner gleichermaßen.Neben seinen Tätigkeiten als Unternehmer und Dozent engagierte sich Dr. Josef Packowski auch stark für soziale Belange. Er war Mitglied des Lions Clubs und unterstützte vielfältige soziale Projekte mit einem besonderen Schwerpunkt auf Bildungseinrichtungen.Sein Vermächtnis wird fortgeführtDie geschäftlichen Aktivitäten der CAMELOT Group werden im Sinne des verstorbenen Gründers unter der Leitung der bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder Jorma Gall, Libor Kotlik und Steffen Joswig weitergeführt. Die CAMELOT Belegschaft weltweit ist entschlossen, sein Vermächtnis weiterzuführen und innovative Konzepte und Lösungen für Kunden erfolgreich umzusetzen.