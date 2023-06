Traton – Die Zukunft des Schwertransports!

Traton, eine Tochtergesellschaft der Volkswagen Group, macht sich bemerkbar in der Branche der Schwerlasttransporte. Als globaler Führer im Bereich Nutzfahrzeuge strebt das Unternehmen nach einer umweltfreundlicheren Zukunft. Traton ist Teil der Volkswagen Truck & Bus Gruppe und vereint unter seinem Dach die Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus sowie RIO. Mit einem vielfältigen Angebot an Transportlösungen liefert Traton innovative und zuverlässige Fahrzeuge mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz. Es liegt in ihren Zielen fest verankert, die Mobilität von morgen zu formen und dabei den Bedürfnissen ihrer Kunden weltweit gerecht zu werden.

Trotz Herausforderungen wie die COVID-19-Pandemie, Lieferkettenunterbrechungen und steigenden Kosten konnte Traton im Jahr 2022 bemerkenswerte Erfolge erzielen. Der...