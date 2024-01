Transurban Group Aktie: Was könnte passieren?

Transurban von Anlegern positiv bewertet

Die letzten zwei Wochen waren für Transurban laut Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien überwiegend positiv. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien ergibt jedoch ein unterdurchschnittliches Signal, das als "Schlecht" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

In technischer Hinsicht weist der aktuelle Kurs der Transurban von 13,8 AUD ein "Neutral"-Signal auf, da er sich mit +1,02 Prozent Entfernung vom GD200 (13,66 AUD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 13,09 AUD an, was als "Gut"-Signal bewertet wird, da der Abstand +5,42 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Transurban-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Transurban-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI-Wert bei 31,03 liegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Transurban.