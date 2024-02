Transurban Group Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Transurban-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 84, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,71, was bedeutet, dass Transurban hier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Bei Transurban wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Transurban-Aktie ein Durchschnitt von 13,53 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,94 AUD, was eine Abweichung von -4,36 Prozent darstellt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen des 50-Tages-Durchschnitts wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Transurban-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Analyse des RSI, eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment und "Neutral"-Bewertungen in Bezug auf das Sentiment und Buzz sowie die technische Analyse.