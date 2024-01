Transurban Group Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Chicken Soup":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung zueinander. Bei Transurban betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,77 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 29,61, was darauf hinweist, dass Transurban überverkauft ist. Dies führt zu einer abweichenden Einstufung als "Gut". Insgesamt wird Transurban daher als "Gut" bewertet.

Ein weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die Beobachtung der Kommunikation im Netz über einen längeren Zeitraum. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität bei Transurban eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Transurban derzeit bei 13,67 AUD. Der Aktienkurs selbst ging bei 13,71 AUD aus dem Handel, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich jedoch ein positiver Abstand von +5,71 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.