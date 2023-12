Transurban Group Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength-Index, kurz RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Für die Transurban-Aktie ergibt sich ein RSI von 12,63, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 22,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Transurban-Aktie. Positiven Themen dominierten an zehn Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Die technische Analyse der Transurban-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,69 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,87 AUD liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 12,67 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität der Beiträge mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Transurban zeigt hingegen eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.