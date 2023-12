Transurban Group Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der Transurban-Aktie zeigt gemischte Bewertungen auf Basis von trendfolgenden Indikatoren. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 13,69 AUD, was einer Abweichung von +0,51 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 13,76 AUD entspricht. Dies ergibt eine neutrale Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 12,62 AUD, was einer Abweichung von +9,03 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Transurban auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Aktie ebenfalls positiv. Der RSI7 liegt bei 4,55, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 hat einen Wert von 19,9, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich jedoch ein negativer Trend für die Transurban-Aktie. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung hat sich zum Negativen verändert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich hingegen eine insgesamt positive Anleger-Stimmung. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Transurban-Aktie auf Basis technischer Analysen und Stimmungsindikatoren.