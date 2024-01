Transtema AB Aktie: Was war das denn?

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Transtema jedoch kaum verändert, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Transtema auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der technischen Analyse der Aktienentwicklung von Transtema zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 19,43 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,3 SEK liegt jedoch deutlich darunter, was einem Unterschied von -26,4 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 12,97 SEK, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+10,25 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Transtema-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Transtema von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Transtema liegt bei 88, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".