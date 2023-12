Transtema AB Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Transtema zeigt sich in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer verzeichnete an drei Tagen positive Diskussionen, während negative nicht aufgezeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Transtema zeigt der RSI7 aktuell einen Wert von 20,18 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 34,3, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt erhält das Transtema-Wertpapier also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Diskussionsintensität bei Transtema, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt konstant, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie deshalb als "Neutral"-Wert eingestuft.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass die Transtema-Aktie aktuell +23,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -19,88 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.