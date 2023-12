Transtema AB Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet darauf hin, dass ein Titel überkauft ist und möglicherweise kurzfristige Kursrückgänge bevorstehen, während ein niedriger RSI darauf hinweist, dass ein Wertpapier überverkauft ist und möglicherweise Kursgewinne bevorstehen. Für Transtema liegt der RSI7 aktuell bei 24,87, was auf einen überverkauften Zustand hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 33,87, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität von Transtema im Durchschnitt liegt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was die Einschätzung als "Neutral" bestätigt.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass über Transtema in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt für Transtema bei 20,39 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,86 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 12,69 SEK, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Transtema auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.