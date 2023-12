Transtema AB Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Aktie von Transtema wird derzeit charttechnisch analysiert. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 20,28 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 14,7 SEK liegt, was einem Abweichung von -27,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (12,7 SEK) über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "+15,75 Prozent"-Rating führt. In diesem Fall erhält die Transtema-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 13,82, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,93 und führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien erhält Transtema eine "Neutral"-Einstufung. Die Anleger-Stimmung ist jedoch insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.