Transtema AB Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Transtema bei 33,17, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 30, was ebenfalls als "Neutral" gewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" beurteilt.

Das Anleger-Sentiment ist in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit positiven Diskussionen an fünf Tagen und überwiegend negativen Themen an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Die charttechnische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Transtema-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 19 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,7 SEK deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie auf dieser Basis. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 13,14 SEK, was zu einer positiven Bewertung führt. In Summe wird die Transtema-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Transtema haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Insgesamt erhält Transtema daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.