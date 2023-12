Transportadora de Gas del Sur Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Transportadora De Gas Del Sur liegt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 31,69, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI somit die Einstufung "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transportadora De Gas Del Sur mit 61,27 über dem Branchendurchschnitt von 30,66. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Dennoch deutet die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Transportadora De Gas Del Sur auf eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments hin.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Transportadora De Gas Del Sur 11,88 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 14,72 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +23,91 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,29 USD, was einer Distanz von +19,77 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.