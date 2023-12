Transportadora de Gas del Sur Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten vier Wochen gab es bei Transportadora De Gas Del Sur eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Diese Veränderung deutet darauf hin, dass die Aktie positiver bewertet wird und daher erhalten wir eine "Gut"-Bewertung. Ebenso wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Transportadora De Gas Del Sur auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Transportadora De Gas Del Sur weist hier einen Wert von 61,27 auf, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Transportadora De Gas Del Sur derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,24%. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Transportadora De Gas Del Sur derzeit gut abschneidet. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten darauf hin, dass die Aktie positiv einzustufen ist. Insgesamt erhält Transportadora De Gas Del Sur daher ein Rating von "Gut".

Insgesamt ergibt die Analyse also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Transportadora De Gas Del Sur, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte zu berücksichtigen sind.