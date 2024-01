Transportadora de Gas del Sur Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Aktienkurs von Transportadora De Gas Del Sur hat in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 3,25 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielt. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich. Zudem zeigt der Relative Strength Index (RSI) eine Ausprägung von 86,63, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt, während der RSI25 bei 43,38 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

Auf fundamentalen Basis ist Transportadora De Gas Del Sur aus unserer Sicht überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 69,58 deutlich über dem Branchen-KGV von 29 liegt. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.