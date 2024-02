Transportadora de Gas del Sur Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Transportadora De Gas Del Sur wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis ist ebenfalls neutral mit einem Wert von 52,28, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Transportadora De Gas Del Sur mit 13,48 USD derzeit -6,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +5,97 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Transportadora De Gas Del Sur liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,12 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transportadora De Gas Del Sur mit einem Wert von 77,13 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 27. Das verhältnismäßig hohe KGV führt dazu, dass die Aktie als "teuer" eingestuft wird und daher auf fundamentaler Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.