Transportadora de Gas del Sur Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator, der es ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Transportadora De Gas Del Sur beträgt 86,63, was eine Bewertung als "Schlecht" zur Folge hat. Der RSI25 liegt bei 43,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte Transportadora De Gas Del Sur in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,88 Prozent, was einer Outperformance von +3,25 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im "Energie"-Sektor lag die Aktie mit 3,25 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Transportadora De Gas Del Sur, was zu einer Bewertung als "Neutral" in dieser Kategorie führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Transportadora De Gas Del Sur-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend positiv entwickelt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einem "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren führt.