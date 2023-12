Transport Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng Inc.":

Der Aktienkurs von Transportunternehmen hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors mit einer Rendite von -2,78 Prozent positiv entwickelt. Im Bereich "Straße und Schiene" lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 0,75 Prozent, was Transport mit einer Rendite von 3,53 Prozent deutlich übertrifft. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Transport beträgt 8,12 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,34 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Transport-Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transport 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" im Durchschnitt ein KGV von 13 aufweisen. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Transport-Aktie wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,12 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 47,48 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Transport-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diese Punkte in der Analyse.