US Foods Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Us Foods hat ein KGV von 25,47, was deutlich unter dem Branchen-Durchschnitt von 33,83 liegt, und somit unterbewertet ist. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Us Foods von 44,43 USD derzeit um +9,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird ebenfalls eine "Gut"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +10,8 Prozent liegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat Us Foods eine Rendite von 22,27 Prozent erzielt, was 133 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,56 Prozent, was Us Foods mit einer Rendite von 34,83 Prozent deutlich übertrifft. In dieser Kategorie wird daher ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Stimmung rund um Us Foods hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies zeigt sich anhand einer verstärkten positiven Diskussion in den sozialen Medien. Auch die gestiegene Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet. Zusammengefasst erhält Us Foods daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

