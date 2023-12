Transphorm Technology Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Transphorm war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger mehrheitlich neutral eingestellt. Aktuell zeigen die Anleger jedoch vor allem Interesse an positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Transphorm.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein eher neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,14 USD für den Schlusskurs der Transphorm-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,18 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,62 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Transphorm liegt bei 32,89, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Transphorm gemäß der Anleger-Stimmung, der langfristigen Kommunikation im Netz, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index eine "Gut"-Bewertung.