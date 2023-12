Transphorm Technology Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Kingfisher":

Die technische Analyse der Transphorm-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,12 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,74 USD liegt, was einer Abweichung von +19,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,83 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +32,16 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Transphorm-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend positiv war, aber in den letzten zwei Tagen negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Transphorm-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage führt jedoch zu einer abweichenden Einschätzung als "Neutral". Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Insgesamt ergibt sich für die Transphorm-Aktie eine recht positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse und der Stimmungseinschätzung.