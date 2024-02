Transphorm Technology Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Transphorm als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Transphorm-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33 und ein Wert für den RSI25 von 35,56. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index eingestuft.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an der Aktie von Transphorm werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Außerdem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Transphorm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, jedoch in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Transphorm-Aktie mit einem Kurs von 4,9 USD inzwischen +17,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +49,39 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.