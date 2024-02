Transphorm Technology Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie von Transphorm wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Transphorm zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Kommentare und Befunde zu Transphorm in den sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und die Nutzer griffen in den letzten Tagen vor allem positive Themen auf. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Transphorm bei 3,3 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 4,88 USD liegt, was einem Abstand von +47,88 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine positive Differenz von +14,82 Prozent, was erneut ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.