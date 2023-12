Transphorm Technology Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Transphorm als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Transphorm-Aktie beträgt 36,25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert 35,02 beträgt, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Index.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Transphorm veröffentlicht. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Transphorm verläuft bei 3,14 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,22 USD und weist damit einen Abstand von +2,55 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 2,67 USD, was einer Differenz von +20,6 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls bei der Bewertung berücksichtigt. Die Transphorm-Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Transphorm in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".