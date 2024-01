Transphorm Technology Aktie: Der Knaller!

Die Transphorm-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,1 USD erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,77 USD, was einem Unterschied von +53,87 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 21,74 Punkten, was darauf hinweist, dass Transphorm überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überverkaufssituation an (Wert: 21,71), was zu einem "Gut"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Transphorm ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Transphorm festgestellt werden, weshalb das Unternehmen auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating erhält.