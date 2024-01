Transphorm Technology Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz bei Transphorm. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Weder ein Anstieg noch ein Rückgang der Diskussionen wurde festgestellt, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 21,74 Punkten, was auf eine überverkaufte Lage hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit 21,71 Punkten eine überverkaufte Situation an. Insgesamt erhält das Transphorm-Wertpapier daher eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Schlusskurs der Transphorm-Aktie bei 4,77 USD, was einem Unterschied von +53,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 3,1 USD entspricht. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen ähnliche positive Werte, was zu einer guten Bewertung der einfachen Charttechnik führt.