Transocean Aktie: Wohin geht die Reise?

Gemäß der Analysteneinschätzung der letzten zwölf Monate gibt es für die Aktie von Transocean 1 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Transocean. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 7 USD, was einem potenziellen Anstieg um 12 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (6,25 USD) entspricht, was einer positiven Empfehlung entspricht.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transocean derzeit 91,56, was 193 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Tage bei 6,97 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,25 USD lag, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Transocean also eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Transocean-Aktie als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 46,23 und einem RSI25-Wert von 54,25, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Transocean kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Transocean jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Transocean-Analyse.

Transocean: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...