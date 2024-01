Transocean Aktie: Was für ein Erfolg!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transocean bei 91. Das bedeutet, dass die Börse 91,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Transocean zahlt. Im Vergleich mit anderen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung von 216 Prozent. Der durchschnittliche Wert in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt momentan bei 28, was die Überbewertung von Transocean bestätigt und zu einer Einstufung als "Schlecht" auf Grundlage des KGV führt.

Die Einschätzungen der Analysten ergaben aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen für Transocean, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 7 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 22,81 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 5,7 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Transocean-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf die Dividende schüttet Transocean im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 28,09 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten erzielte Transocean eine Performance von 38,69 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 24,41 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,28 Prozent im Branchenvergleich für Transocean. Aufgrund dieser Überperformance erhält Transocean in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

