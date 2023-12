Transocean Aktie: Kann das wirklich sein?

Transocean: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Aktie von Transocean wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 91,56 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 31,22 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Transocean derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Die Differenz beträgt 28,23 Prozentpunkte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Transocean eine Rendite von 53,95 Prozent, was 33,98 Prozent über dem Durchschnitt im Energie-Sektor liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Transocean daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Aktienanalyse und der Branchenvergleich zeigen, dass Transocean derzeit überbewertet ist und niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt ausschüttet. Trotz einer überdurchschnittlichen Rendite im vergangenen Jahr wird die Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments insgesamt neutral bewertet.

