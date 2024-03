Transocean Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Ölbohrfirma Transocean wird von Analysten mit negativen Bewertungen für ihre Dividendenpolitik und fundamentale Kennzahlen konfrontiert. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -19,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 91,56 und liegt 241 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was die Aktie als überbewertet kennzeichnet. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Transocean daher eine positive Bewertung in Bezug auf den RSI. Im Vergleich zur Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt die Rendite der Transocean-Aktie mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Gesamtbewertung der Aktie fällt daher in verschiedenen Kategorien negativ aus.

Transocean kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Transocean jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Transocean-Analyse.

Transocean: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...