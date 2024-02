Transocean Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Transocean zeigt im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor eine unterdurchschnittliche Performance. Mit einer Rendite von -5,95 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 21 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Auch im Vergleich zur gesamten Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" schneidet Transocean mit einer Rendite von 20,66 Prozent deutlich schlechter ab, die Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 14,7 Prozent in den letzten 12 Monaten. Diese Entwicklung führt zu einem negativen Rating für die Aktie.

Langfristig gesehen wird die Transocean-Aktie von Analysten neutral bewertet. Es gibt keine positiven Bewertungen und drei neutrale Bewertungen. Es gab auch keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Transocean im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 6,83 USD, was einer erwarteten Performance von 32,69 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 5,15 USD liegt. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral in Bezug auf Transocean. In den letzten Tagen war jedoch ein Anstieg an negativen Themen zu beobachten, was dazu führt, dass die Aktie heute neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Transocean auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Transocean-Aktie von 5,15 USD sich um -24,93 Prozent vom GD200 (6,86 USD) entfernt, was ein negatives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,83 USD, was einem Abstand von -11,66 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Transocean-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.