Transmit Entertainment Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI für Transmit Entertainment liegt bei 77,78, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Transmit Entertainment. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs von Transmit Entertainment mittlerweile 0,06 HKD erreicht, während die Aktie selbst bei 0,028 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz von -53,33 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,04 HKD, was einem Abstand von -30 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Transmit Entertainment daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".