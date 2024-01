Transmit Entertainment Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Transmit Entertainment bei 0,028 HKD liegt, was einer Entfernung von -53,33 Prozent vom GD200 (0,06 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,04 HKD, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -30 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Transmit Entertainment-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Transmit Entertainment eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Transmit Entertainment daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator in der technischen Analyse. Bei Transmit Entertainment führt der RSI zu einer Einstufung als "Schlecht", sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis.

Zu guter Letzt zeigt die Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktie von Transmit Entertainment in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral"-Wert führt.