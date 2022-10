Translumina verstärkt seine Führungsspitze, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben

Neu Delhi (ots/PRNewswire) -Translumina – ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller innovativer kardiovaskulärer medizinischer Geräte, Implantate und Zugangsprodukte – ernannte Indranil Mukherjee zum Group CEO und Armin Kiser zum Managing Director und Chief Operating Officer für die europäischen Aktivitäten des Unternehmens.Indranil ist ein Veteran im Gesundheitswesen. In seiner letzten Position als Managing Director bei der B. Braun Group in Indien erzielte er nachhaltiges und profitables Wachstum, leitete mehrere Produktlinien (in drei Produktionsstätten) und ein Team von über 2.000 Kollegen in Indien.„Translumina bietet die einmalige Gelegenheit, ein führendes globales Medizintechnikunternehmen mit einer starken Innovationskultur und tiefgreifende Wurzeln in Indien und Deutschland aufzubauen. Ich freue mich darauf, das nächste Kapitel des Wachstums für das Unternehmen, darunter eine weitere Reihe bahnbrechender Technologien für Patienten auf der ganzen Welt, zusammen mit einem leidenschaftlichen und engagierten Team bei Translumina sowie unterstützenden Gründern und Aktionären voranzutreiben", sagte Indranil.Armin verfügt über weitreichende technische Erfahrungen in der Medizintechnikbranche, die Six Sigma, Lean Manufacturing und Best Practices im Change Management umfassen. Zuvor war er Chief Operating Officer bei Biedermann Motech, einem Entwickler und Hersteller von innovativen Implantaten und Instrumenten für die Wirbelsäulen- und Extremitätenchirurgie. Zuvor war Armin Standortleiter für die Produktionsstätte von Edward in der Schweiz.„Translumina bietet eine faszinierende Chance und komplexe Herausforderungen. Die kühne Unternehmenskultur, das Wachstumsdenken und das engagierte Team des Unternehmens passen hervorragend zu meinen Werten und Zielen. Ich freue mich darauf, auf unserer starken FuE- und Produktionsbasis in Deutschland aufzubauen", sagte Armin.„Es ist erstaunlich zu sehen, wie Translumina, das ich 2010 zusammen mit Punita Sharma gegründet habe, eine herausragende Position im Bereich der interventionellen kardiovaskulären Geräte in Indien und auf internationalen Märkten erreicht hat. Neben der Entwicklung der weithin anerkannten Technologien medikamentenfreisetzender Stents, die den höchsten Standards der klinischen Evidenz entsprechen, dringen wir nun mit innovativen Transkatheterlösungen für Mitral-, Aorten- und Trikuspidalklappen in neuere Segmente der Spezialballons und des strukturellen Herzens vor. Mit Indranil und Armin, die die bestehende Führung von Paritosh Arora, MD Indien, und Kewal Jindal, Group CFO, ergänzen, sind wir bereit, Translumina innerhalb der nächsten 2 Jahre zu vergrößern und weltweit als Industriestandard für Innovation, Qualität und klinische Evidenz im Gesundheitswesen zu etablieren", sagte Gurmit Singh Chugh, Chairman und Mitgründer von Translumina.Arjun Oberoi, Managing Director von Everstone Capital, sagte: „Translumina ist hervorragend positioniert, um in die nächste Wachstumsphase einzutreten, und die neue Führung wird bei der Übernahme eines breiteren Produktportfolios und dem Aufbau robuster Markteinführungsstrategien in wichtigen Regionen von großem Nutzen sein."Informationen zu TransluminaTranslumina wurde 2010 gegründet und ist ein interventionelles Unternehmen für kardiovaskuläre Geräte, das erstklassige Produkte und Dienstleistungen anbietet. Es ist ein voll integriertes Produktentwicklungs- und Produktionsunternehmen mit Produktionsstätten in Deutschland und Indien. Im Laufe der Jahre haben wir strategische Partnerschaften mit führenden Krankenhäusern, technischen Instituten, globalen Technologieunternehmen und renommierten interventionellen Kardiologen aufgebaut. Translumina verbindet das Beste der deutschen Ingenieurskunst, des geistigen Eigentums und der hohen Qualitätsstandards mit der indischen Unternehmerkultur und den starken Kapazitäten zur Herstellung innovativer Produkte zu erschwinglichen Preisen.Weitere Informationen finden Sie unter www.translumina.comInformationen zu Everstone CapitalEverstone Capital mit Hauptsitz in Singapur, der Private-Equity-Arm der Everstone Group (everstonegroup.com), ist ein globales Unternehmen, das sich für wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung nachhaltiger Werte einsetzt. Mit sieben Niederlassungen weltweit (Singapur, Mumbai, Delhi, Bengaluru, New York, Dubai und Mauritius) konzentriert sich Everstone Capital auf das mittlere Marktsegment mit Kontrolldenken und Wachstumsorientierung und verfügt über erstklassige Investment-, Betriebs- und strategische Ressourcen mit beträchtlicher Erfahrung und Kompetenz.Weitere Informationen finden Sie auf everstonecapital.com und https://www.linkedin.com/company/everstonecapital/Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1797972/Translumina_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/translumina-verstarkt-seine-fuhrungsspitze-um-die-nachste-wachstumsphase-voranzutreiben-301647451.htmlPressekontakt:Ayoshmita Biswas,abiswas@everstonegroup.com,+91-98197-14009Original-Content von: Translumina, übermittelt durch news aktuell