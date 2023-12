Transition - Prf Perpetual Eur 0.01 Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Arverne-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren charttechnisch analysiert und erhält dabei insgesamt ein "Neutral"-Rating. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beläuft sich auf 9,77 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 9,3 EUR lag, was einem Unterschied von -4,81 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,22 EUR, und auch hier war der letzte Schlusskurs mit +0,87 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Arverne-Aktie wird ebenfalls als neutral eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich in den letzten vier Wochen signifikant verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arverne-Aktie zeigt ebenfalls eine gemischte Bewertung. Während der RSI einen Wert von 22,95 aufweist und somit als "Gut" eingestuft wird, beläuft sich der RSI25 auf 50,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt, basierend auf dem RSI.