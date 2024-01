Transgene Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Transgene aktuell bei 1,36 EUR liegt und damit -5,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -19,53 Prozent, was die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" ausweist. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt bei Transgene 61,7 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 60,65 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit erfahren hat als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt Transgene mit einer Rendite von 57,84 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Transgene mit 57,84 Prozent deutlich darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.