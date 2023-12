Transgene Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Transgene-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,71 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,382 EUR liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -19,18 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 1,44 EUR, wobei der letzte Schlusskurs nur um -4,03 Prozent davon abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Transgene-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Transgene-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 97 liegt. Daher wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 62,14, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Transgene-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transgene bei 10 liegt, was in etwa dem Durchschnitt in der Branche "Biotechnologie" entspricht. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie auch hier mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen ein uneinheitliches Bild der Transgene-Aktie, mit überwiegend "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen.

