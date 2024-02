Transgene Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Sentiment und der Buzz rund um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung liefern wichtige Informationen. Bei Transgene wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Transgene zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Transgene bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Neutral".

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI von Transgene liegt momentan bei 86,84 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Transgene überkauft ist, was erneut zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Transgene in Bezug auf den RSI daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Transgene-Aktie um 28,13 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs unter diesem, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Transgene-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Transgene in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentimentsbarometers. Insgesamt erhält Transgene daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.