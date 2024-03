Transgene Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI), der in der technischen Analyse verwendet wird, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, steht im Fokus der aktuellen Analyse von Transgene. Der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Transgene weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) weist Transgene ein aktuelles KGV von 10 auf, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Biotechnologiebranche als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt Transgene mit 0 Prozent eine leicht niedrigere Rendite als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Transgene mit 1,51 EUR angegeben, während der aktuelle Kurs bei 1,132 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -25,03 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 weist für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 1,19 EUR auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Neutral" für das Transgene-Wertpapier.