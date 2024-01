Transfar Zhilian Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Aktienkurs von Transfar Zhilian hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Materialien-Branche um -18,4 Prozent verschlechtert. Dies bedeutet eine Differenz von mehr als 12 Prozent. Auch im Vergleich zur Chemikalien-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -6,67 Prozent erzielt hat, liegt Transfar Zhilian mit einer Rendite von -18,4 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Transfar Zhilian diskutiert, mit neun Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt fünf Tagen. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Bildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was als positiv bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen hat zugenommen, was darauf hinweist, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Transfar Zhilian-Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Transfar Zhilian eine Dividendenrendite von 2,02 % aus, was 0,09 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,93 %. Dies führt zur Einstufung "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.