Transfar Zhilian Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von Transfar Zhilian hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -19,14 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -23,36 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt Transfar Zhilian mit 4,22 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transfar Zhilian beträgt 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Das bedeutet, dass Transfar Zhilian aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Transfar Zhilian in den sozialen Medien, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs der letzten 200 Handelstage um -9,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses abweicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.