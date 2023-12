Transcontinental Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse der Transcontinental-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 13,03 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 11,47 CAD um -11,97 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 10,92 CAD, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um +5,04 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristiger Analysebasis eine "Gut"-Bewertung, insgesamt jedoch ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für die Transcontinental-Aktie vergeben, was langfristig ein Rating von "Gut" ergibt. Im zurückliegenden Monat wurden 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen ausgesprochen, was kurzfristig als "Gut"-Titel eingestuft wird. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 46,03 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 16,75 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In den letzten zwei Wochen wurden private Nutzer in sozialen Medien besonders positiv gegenüber Transcontinental bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, was auch für Aktien gilt. In Bezug auf Transcontinental haben wir eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, wodurch sich ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" ergibt.