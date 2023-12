Transcontinental Aktie: Einfach unglaublich

Die Analystenmeinungen zur Transcontinental-Aktie sind insgesamt positiv. In den letzten 12 Monaten gab es 3 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlungen. Kurzfristig betrachtet gab es innerhalb eines Monats 3 Kaufempfehlungen und keine Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,75 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 22,62 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Im Branchenvergleich hat sich die Transcontinental-Aktie jedoch im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor schlechter entwickelt. Mit einer Rendite von -22,99 Prozent liegt sie mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite mit -11,74 Prozent deutlich darunter. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt hingegen positive Signale. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine positive Entwicklung hin. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt über beiden Durchschnittswerten, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Transcontinental-Aktie überverkauft ist, was als positiv bewertet wird. Sowohl der RSI für 7 Tage als auch der RSI25 für 25 Tage deuten auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer positiven Gesamtbewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.